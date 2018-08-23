2018-08-23T17:32:05+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде откроется детский технопарк «Нижегородский Кванториум»

В новом технопарке смогут обучаться дети от 7 до 18 лет
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде на базе Горьковского автомобильного завода будет открыт детский технопарк «Нижегородский Кванториум». Об этом сообщили в пресс-службе ГАЗа.

В новом технопарке смогут ежегодно обучаться 400 детей от 7 до 18 лет. Обучение будет проходить по нескольким направлениям: «Робоквантум», «Автоквантум», «Промышленный дизайн», а также здесь будет создана зона высокотехнологического оборудования.

Учащиеся «Робоквантума» научатся создавать устройства, которые считывают данные с разнообразных датчиков, обрабатывают и отправляют информацию, управляют индикацией и движением. Командам «Автоквантум» предстоит проектировать, настраивать и испытывать дистанционно пилотируемые прототипы транспортных средств.

Участникам направления «Промышленный дизайн» предстоит освоить создание эскизов, макетов современной техники, конструирование и прототипирование, инженерную графику в рамках 2D- и 3D-моделирования. В зоне технологического оборудования учащимся предстоит обучаться обработке материалов, работе на станках с ЧПУ, с ручным и электроинструментом, печати прототипов на 3D-принтерах, изготовлению печатных плат.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородские кладбища ждут большие перемены
Глеб Никитин: «Нижегородские аграрии получат более 100 миллионов рублей на компенсацию возросших затрат на ГСМ»
Участковый Советского района Нижнего Новгорода подозревается во взяточничестве
Движение семи нижегородских маршруток можно отслеживать онлайн
60 процентов площадей уже подготовлено для сева озимых культур в Нижегородском регионе
Карантин по АЧС и птичьему гриппу отменен в Нижегородской области
В Нижегородской области задержано 147 тонн дальневосточной рыбы
Картофель, вермишель и морковь подешевели в Нижегородской области
Пострадали пассажиры двух нижегородских автобусов
Ватерполистки из Нижнего Новгорода завоевали бронзу на турнире в Греции
Супруги несколько дней в гараже Нижнего Новгорода пытали мужчину
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту исчезновения 9-летней Маши Люлиной
Июньские зарплаты в Нижегородской области выросли на шесть процентов
Оборот розничной торговли в Нижегородской области составил более пяти процентов
Освободился пост генерального директора «НижегородгражданНИИпроекта» - мэрия приглашает желающих на работу
Глеб Никитин: «В проект «Эффективная губерния» со временем войдут все МФЦ региона»
Глеб Никитин встретился с замминистра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым
Нижегородский предприниматель придумал схему ухода от налогов
Нижегородца обвиняют в сексуальном насилии над малолетним мальчиком
Автобус нелегального перевозчика был арестован в Нижнем Новгороде