В Нижнем Новгороде откроется детский технопарк «Нижегородский Кванториум»

СЕГОДНЯ 17:32 2018-08-23T17:32:05+03:00

В новом технопарке смогут обучаться дети от 7 до 18 лет

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В Нижнем Новгороде на базе Горьковского автомобильного завода будет открыт детский технопарк «Нижегородский Кванториум». Об этом сообщили в пресс-службе ГАЗа.

В новом технопарке смогут ежегодно обучаться 400 детей от 7 до 18 лет. Обучение будет проходить по нескольким направлениям: «Робоквантум», «Автоквантум», «Промышленный дизайн», а также здесь будет создана зона высокотехнологического оборудования.

Учащиеся «Робоквантума» научатся создавать устройства, которые считывают данные с разнообразных датчиков, обрабатывают и отправляют информацию, управляют индикацией и движением. Командам «Автоквантум» предстоит проектировать, настраивать и испытывать дистанционно пилотируемые прототипы транспортных средств.

Участникам направления «Промышленный дизайн» предстоит освоить создание эскизов, макетов современной техники, конструирование и прототипирование, инженерную графику в рамках 2D- и 3D-моделирования. В зоне технологического оборудования учащимся предстоит обучаться обработке материалов, работе на станках с ЧПУ, с ручным и электроинструментом, печати прототипов на 3D-принтерах, изготовлению печатных плат.