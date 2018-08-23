Участковый Советского района Нижнего Новгорода подозревается во взяточничестве

СЕГОДНЯ 15:48 2018-08-23T15:53:51+03:00

Для того чтобы закрыть дело, он требовал 50 тысяч рублей

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В Следственном комитете возбуждено уголовное дело в отношении участкового уполномоченного отдела полиции № 5, которого подозревают в получении взятки от обвиняемого. Об этом сообщили в СУ СК по нижегородской области.

По версии следствия, с июля по август участковый требовал от обвиняемого 50 тысяч рублей, чтобы закрыть возбужденное дело. Мужчина, у которого вымогались деньги, подозревался в избиении. В конце концов, подозреваемый согласился на взятку.

22 августа участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по указанному заявлению. В тот же день вечером у дома на улице Богородского в Советском районе при получении денег участковый был задержан.

Полицейский полностью признал свою вину. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.