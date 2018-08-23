2018-08-23T14:57:13+03:00
Общество

Движение семи нижегородских маршруток можно отслеживать онлайн

Жители города смогут узнать точное время прибытия автобуса на остановку
Юлия ДАНЧЕНКО
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В семи маршрутках Нижнего Новгорода №14, 39, 63, 79, 89 и 92 и А-71 заработал сервис, благодаря которому каждый желающий сможет с помощью мобильного телефона узнать, когда придет нужный ему маршрут. Об этом сообщали в группе «Общественный транспорт на Бурнаковке».

Сделать это можно с помощью приложения Яндекс.Транспорт. Нижегородцы смогут посмотреть не только маршрут движения, но и узнать точное время, когда автобус подъедет к той или иной остановке.

Напомним, в интервью «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» руководитель ООО «ЛидерТранс» Эдуард Степанов уже говорил о готовящемся нововведении.

- Мы понимаем, что когда эта информация будет открыта, нас будут видеть не только пассажиры, но и конкуренты, которые не работают не по расписанию, так называемые рвачи, которые устраивают гонки на дорогах, - рассказал Эдуард Степанов. - Но мы этого не боимся. Мы предоставляем пассажиру качественную услугу – безопасную перевозку. Никаких гонок у нас нет, и все автобусы ходят строго по расписанию.

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