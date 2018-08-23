60 процентов площадей уже подготовлено для сева озимых культур в Нижегородском регионе

СЕГОДНЯ 13:56 2018-08-23T14:21:28+03:00

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В Нижегородской области активно идет подготовка почвы к севу озимых культур. Уже подготовлено 60 процентов площадей для сева. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

По состоянию на 22 августа озимые культуры посеяны на площади 24,2 тысячи гектар. По данным ведомства, сев озимых культур продолжается. Также в сельхозорганизациях ведутся работы по протравливанию семян озимых.

- Мы должны помнить, что озимая культура – это страховая культура, которая менее подвержена летней и весенней засухе и в любой год независимо от погодных условий дает неплохой урожай, - подчеркнул и.о.министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов. – При проведении озимого сева необходимо соблюдать технологию возделывания, при этом использовать только качественный семенной материал и рационально вносить минеральные удобрения.