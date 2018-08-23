2018-08-23T13:33:44+03:00
Общество

Карантин по АЧС и птичьему гриппу отменен в Нижегородской области

Запреты сняты с трех районов области
Юлия ДАНЧЕНКО
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Начиная с 24 августа в Нижегородской области отменяется карантин по африканской чуме свиней, который был введен в деревне Комарово Павловского района и селе Бочиха Сосновского района Нижегородской области. также с 24 августа будет отменен карантин по птичьему гриппу в Краснооктябрьском районе.

Однако на шесть месяцев вводится запрет вывоз свиней и продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 градусов, реализацию свиней и закупку свиней у населения. Кроме того, на три месяца вводится запрет на вывоз инкубационных яиц и живой птицы всех видов и возрастов из села Уразовка и деревни Овечий Овраг Краснооктябрьского района.

Все эти решения были приняты на заседании комиссии по организации охраны Нижегородской области от заноса заразных болезней животных.

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