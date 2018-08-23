2018-08-23T13:20:23+03:00
Общество

В Нижегородской области задержано 147 тонн дальневосточной рыбы

Во время транспортировки был нарушен температурный режим
Юлия ДАНЧЕНКО
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В ходе проверки за качеством перевозимой продукции на железнодорожном транспорте сотрудники отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл задержали четыре вагонов со свежемороженой рыбой. Общий вес товара составил 147 тонн. Рыба ехала в Нижний Новгород из регионов Дальнего Востока.

Сотрудники Россельхознадзора измерили температуру в толще пласта рыбы. Оказалось, что она составляет – 7…- 8 градусов. А это является нарушением условий перевозки. Температура в толще пласта должна составлять не выше – 18 градусов.

Одной из причин нарушения температурного режима является изношенность подвижного железнодорожного состава. В соответствии с действующими правилами все вагоны были задержаны, а рыба размещена в холодильниках на ответственное хранение. От всех четырех задержанных партий рыбы были взяты пробы для исследования на критерии безопасности на базе ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора». В ближайшие десять дней, после того как будут готовы результаты, будет решен вопрос об использовании задержанной продукции.

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