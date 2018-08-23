Картофель, вермишель и морковь подешевели в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:57 2018-08-23T12:57:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижегородской области подешевели картофель, вермишель и морковь, сообщило министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

Согласно статистике, с 13 по 20 августа в регионе на 12,2 процента снизилась средняя цена на картофель. Если раньше килограмм картофеля можно было купить по 27,06 рублей, то сейчас – по 23,7 рублей. Вермишель стала дешевле на 3,1 процент с 52,2 рублей до 51,4 рублей. Сэкономить теперь можно и на моркови, которая стала дешевле на 12,8 процентов. Ее цена упала с 49,2 рублей до 42,9 рублей за килограмм.

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 13 августа в области снизились средние цены на куриное мясо, молоко и сахар.

Напомним, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 3,2 процента меньше среднероссийского показателя.