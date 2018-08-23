2018-08-23T12:45:50+03:00
Общество

Пострадали пассажиры двух нижегородских автобусов

ДТП произошли в Сормовском и Нижегородском районах
Юлия ДАНЧЕНКО
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Во вторник 22 августа произощшли сразу две аварии, виновниками которых стали водители пассажирских автобусов, следовааших по городским маршрутам.

Первое ДТП произошлов 12.00 в Нижегородском районе на улице Родионова возле дома № 189. 51-летний водитель автобуса ПАЗ 320402, который следовал по маршруту №97, при торможении допустил падение пассажира. В результате пострадала 81-летняя женщина, которая вывихнула левый подколенник. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Второе ДТП произошло в Сормовском районе в 13.45 на улице Культуры возле дома №110. 56-летний водитель автобуса ЛиАЗ 525626, который следовал по маршруту №8, также при торможении допустил падение пассажира. В этом случае пострадала 81-летняя женщина. Она получила сотрясение головного мозга, была доставлена в больницу, но потом отпущена.

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