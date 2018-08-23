Ватерполистки из Нижнего Новгорода завоевали бронзу на турнире в Греции

СЕГОДНЯ 12:43 2018-08-23T12:43:38+03:00

В итоге три нижегородки вошли в национальную сборную, которая выступит на первенстве мира

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Сборная России завоевала бронзовые медали на международном турнире по водному поло среди юниорок до двадцати лет. Соревнования проходили в греческом городе Итея. Об этом сообщается на сайте ННГУ имени Лобачевского.

Согласно размещенной информации, в матче за третье место спортсменки из России одержали победу над греческой сборной. Матч завершился со счетом 13-10.

Отметим, что в состав российской сборной вошли пять нижегородских спортсменок из женской команды «Буревестник-ННГУ». Это Диана Хамраева, Полина Кириленко, Елизавета Евстифеева, Маргарита Пыстина и Дарья Чагочкина.

По результатам международного турнира в Греции сформирован состав национальной сборной, которой предстоит выступить на первенстве мира. В него вошли нижегородки Диана Хамраева, Маргарита Пыстина и Дарья Чагочкина.