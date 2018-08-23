Ватерполистки из Нижнего Новгорода завоевали бронзу на турнире в Греции
Сборная России завоевала бронзовые медали на международном турнире по водному поло среди юниорок до двадцати лет. Соревнования проходили в греческом городе Итея. Об этом сообщается на сайте ННГУ имени Лобачевского.
Согласно размещенной информации, в матче за третье место спортсменки из России одержали победу над греческой сборной. Матч завершился со счетом 13-10.
Отметим, что в состав российской сборной вошли пять нижегородских спортсменок из женской команды «Буревестник-ННГУ». Это Диана Хамраева, Полина Кириленко, Елизавета Евстифеева, Маргарита Пыстина и Дарья Чагочкина.
По результатам международного турнира в Греции сформирован состав национальной сборной, которой предстоит выступить на первенстве мира. В него вошли нижегородки Диана Хамраева, Маргарита Пыстина и Дарья Чагочкина.