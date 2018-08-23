2018-08-23T12:43:38+03:00
Спорт

Ватерполистки из Нижнего Новгорода завоевали бронзу на турнире в Греции

В итоге три нижегородки вошли в национальную сборную, которая выступит на первенстве мира
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сборная России завоевала бронзовые медали на международном турнире по водному поло среди юниорок до двадцати лет. Соревнования проходили в греческом городе Итея. Об этом сообщается на сайте ННГУ имени Лобачевского.

Согласно размещенной информации, в матче за третье место спортсменки из России одержали победу над греческой сборной. Матч завершился со счетом 13-10.

Отметим, что в состав российской сборной вошли пять нижегородских спортсменок из женской команды «Буревестник-ННГУ». Это Диана Хамраева, Полина Кириленко, Елизавета Евстифеева, Маргарита Пыстина и Дарья Чагочкина.

По результатам международного турнира в Греции сформирован состав национальной сборной, которой предстоит выступить на первенстве мира. В него вошли нижегородки Диана Хамраева, Маргарита Пыстина и Дарья Чагочкина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
60 процентов площадей уже подготовлено для сева озимых культур в Нижегородском регионе
Карантин по АЧС и птичьему гриппу отменен в Нижегородской области
В Нижегородской области задержано 147 тонн дальневосточной рыбы
Картофель, вермишель и морковь подешевели в Нижегородской области
Пострадали пассажиры двух нижегородских автобусов
Супруги несколько дней в гараже Нижнего Новгорода пытали мужчину
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту исчезновения 9-летней Маши Люлиной
Июньские зарплаты в Нижегородской области выросли на шесть процентов
Оборот розничной торговли в Нижегородской области составил более пяти процентов
Освободился пост генерального директора «НижегородгражданНИИпроекта» - мэрия приглашает желающих на работу
Глеб Никитин: «В проект «Эффективная губерния» со временем войдут все МФЦ региона»
Глеб Никитин встретился с замминистра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым
Нижегородский предприниматель придумал схему ухода от налогов
Нижегородца обвиняют в сексуальном насилии над малолетним мальчиком
Автобус нелегального перевозчика был арестован в Нижнем Новгороде