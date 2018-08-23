2018-08-23T12:18:43+03:00
Происшествия

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту исчезновения 9-летней Маши Люлиной

Юлия ИСАЕВА
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Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 9-летней Марии Люлиной. Девочка гуляла на детской площадке утром 20 августа и пропала.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и места нахождения Маши.

Напомним, по факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщила «Комсомольской правде» Римма из ПСО «Волонтер», для поисков срочно нужны добровольцы.

Место: ФОК, (Вход в штаб в ФОКе слева пристрой) на улице Чернышевского, д. 42.

В момент исчезновения Маша была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико и розовые кроссовки.

Ее приметы: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые.

У Маши есть проблемы с речью, она плохо разговаривает.

Любую информацию о местонахождении девочки просим сообщать волонтерам по номеру: 8-831-291-51-51 или сразу в полицию «102».

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