Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту исчезновения 9-летней Маши Люлиной
Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 9-летней Марии Люлиной. Девочка гуляла на детской площадке утром 20 августа и пропала.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и места нахождения Маши.
Напомним, по факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Как сообщила «Комсомольской правде» Римма из ПСО «Волонтер», для поисков срочно нужны добровольцы.
Место: ФОК, (Вход в штаб в ФОКе слева пристрой) на улице Чернышевского, д. 42.
В момент исчезновения Маша была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико и розовые кроссовки.
Ее приметы: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые.
У Маши есть проблемы с речью, она плохо разговаривает.
Любую информацию о местонахождении девочки просим сообщать волонтерам по номеру: 8-831-291-51-51 или сразу в полицию «102».