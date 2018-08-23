2018-08-23T10:03:04+03:00
Общество

Июньские зарплаты в Нижегородской области выросли на шесть процентов

Статистика утверждает, что доходы нижегородцев постоянно растут
Юлия ДАНЧЕНКО
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Средняя номинальная начисленная заработная плата в июне составила 33 900,2 рубля и по сравнению с июнем прошлого года, таким образом, она выросла на шесть процентов. Если же брать более продолжительный период с января по июнь, то средняя зарплата составила 32 109,5 рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года она выросла на 8,5 процента.

Общий фонд начисленной заработной платы в июне составил 38 949 миллионов рублей, с начала отчетного года – 22 1896,8 миллионов рублей. Темп роста данного показателя к июню 2017 года составил 106,7 процентов, а к январю-июню 2017 года – 109,5 процентов.

Выросло и количество платных услуг, которые были оказаны нижегородцам. В январе-июле нижегородцы заплатили за них 103,7 миллиардов рублей - индекс физического объема к аналогичному периоду предыдущего года составил 102,5 процента.

Чаще всего нижегородцы платят за услуги в сфере физической культуры и спорта – рост составил 21,8 процентов, в сфере гостиничного бизнеса – нижегородцы заплатили больше на 15,9 процентов, а также популярны услуги туристических агентств и туроператоров – в этом году жители области отдали за низ больше на 11,5 процентов.

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