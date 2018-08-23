Оборот розничной торговли в Нижегородской области составил более пяти процентов

СЕГОДНЯ 09:44 2018-08-23T09:44:37+03:00

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Оборот розничной торговли по Нижегородской области в первые семь месяцев этого года составил 428,1 миллиарда рублей. Это 105,1 процента по отношению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Нижегородстат.

На 96,3 процента он формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля рынков составила 3,7 процента.

Есть небольшой рост и в сельском хозяйстве. Объем продукции всех сельхозпроизводителей составил 24 миллиарда рублей, что составляет 100,7 процентов по отношению с тем же периодом 2017 года.

Также Нижегородстат подсчитал среднесписочную численность работающих. И оказалось, что в этом году их численность увеличилась. Общее количество составило 1151,8 тысяч человек (по полному кругу организаций), в том числе 793,8 тысяч человек на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года среднесписочная численность работающих по полному кругу организаций увеличилась на 10,7 тысяч человек, а по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, увеличилась на 5,4 тысячи человек.