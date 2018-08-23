Освободился пост генерального директора «НижегородгражданНИИпроекта» - мэрия приглашает желающих на работу

СЕГОДНЯ 09:27 2018-08-23T09:27:32+03:00

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Администрация Нижнего Новгорода объявила конкурс на замещение вакантной должности генерального директора МП «Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект». Об этом сообщили в городском департаменте организационно-кадрового обеспечения деятельности.

Конкурс среди претендентов будет проходить в два этапа. Первый пройдет 19 сентября. Кандидаты на вакантную должность будут проходить тестирование уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий, а также тест на знание законодательства в сфере деятельности муниципальной организации и наличие профессиональных умений и навыков. Кандидаты, прошедшие во второй тур, 27 сентября должны будут представить свои предложения по программе развития «НижегородгражданНИИпроекта», а также пройти индивидуально собеседование.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявление и анкету, размещенные на сайте мэрии. Документы принимаются по будням с 09.00 до 12.00 по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет 142, контактные телефоны: 439-08-80 и 419-29-98.