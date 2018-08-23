2018-08-23T09:27:32+03:00
Общество

Освободился пост генерального директора «НижегородгражданНИИпроекта» - мэрия приглашает желающих на работу

Админитрация Нижнего Новгорода приглашает к участию специалистов в области архитектуры и градостроительства
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация Нижнего Новгорода объявила конкурс на замещение вакантной должности генерального директора МП «Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект». Об этом сообщили в городском департаменте организационно-кадрового обеспечения деятельности.

Конкурс среди претендентов будет проходить в два этапа. Первый пройдет 19 сентября. Кандидаты на вакантную должность будут проходить тестирование уровня знаний и навыков в области информационно-коммуникационных технологий, а также тест на знание законодательства в сфере деятельности муниципальной организации и наличие профессиональных умений и навыков. Кандидаты, прошедшие во второй тур, 27 сентября должны будут представить свои предложения по программе развития «НижегородгражданНИИпроекта», а также пройти индивидуально собеседование.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявление и анкету, размещенные на сайте мэрии. Документы принимаются по будням с 09.00 до 12.00 по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 5, кабинет 142, контактные телефоны: 439-08-80 и 419-29-98.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Июньские зарплаты в Нижегородской области выросли на шесть процентов
Оборот розничной торговли в Нижегородской области составил более пяти процентов
Глеб Никитин: «В проект «Эффективная губерния» со временем войдут все МФЦ региона»
Глеб Никитин встретился с замминистра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым
Нижегородский предприниматель придумал схему ухода от налогов
Нижегородца обвиняют в сексуальном насилии над малолетним мальчиком
Автобус нелегального перевозчика был арестован в Нижнем Новгороде
Матери двоих детей вернули проданный ею дом в Нижегородской области
Школьное питание станет бесплатным для детей из многодетных семей, чей среднедушевой доход не выше 12 165 рублей
Глеб Никитин проверил ход строительства автодороги Саров – Кременки
Во всех 498 образовательных учреждениях Нижнего Новгорода разработаны паспорта антитеррористической защищенности
В Нижнем Новгороде заведено уголовное дело о хищении денег при реконструкции детского сада
Нижегородская телебашня окрасится в цвета российского триколора 22 августа
В нижегородских лесах вводится пятый класс пожароопасности
Наземный переход через реку Левинка в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2018 году
Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Дивеевский район
«Поезда здоровья» побывали в 100 населенных пунктах Нижегородской области
В Нижегородской области осудили организатора группы «обнальщиков»
Нижегородец задолжал своему ребенку почти один миллион рублей
90 процентов котельных Теплоэнерго в Нижнем Новгороде готовы к отопительному сезону
Нижегородку обвиняют в избиении подруги до смерти
Нижегородец вымогал у врача 1,5 миллиона рублей
Коррупция в Нижегородской области выросла на 19 процентов
В Нижнем Новгороде скоро начнется гроза
Количество присасывания клещей в Нижегородской области снизилось на 27 процентов
Росгвардия подключилась к поискам 9-летней Маши Люлиной
В Нижнем Новгороде появится новый рейс до Санкт-Петербурга