2018-08-23T09:19:14+03:00
Общество

Глеб Никитин: «В проект «Эффективная губерния» со временем войдут все МФЦ региона»

В многофункциональных центрах будут внедряться бережливые технологии
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках программы «Эффективная губерния» в Нижегородской области, которая была инициирована главой региона Глебом Никитиным, было запущено 42 пилотных проекта по повышению качества госуслуг. Работу служащих оптимизируют за счет внедрения бережливых технологий. В ближайшее время они будут внедрены и в МФЦ Нижнего Новгорода.

- В Нижегородской области уже реализуется более 40 проектов внедрения бережливых технологий в госуправлении. В частности, в МФЦ Городца и Бора. Например, в МФЦ Городецкого района за время работы пилотного проекта скорость обработки документов увеличилась практически в три раза. Так, оформление материнского капитала сейчас занимает не полтора часа, а полчаса. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении, и со временем в программу «Эффективная губерния» войдут все МФЦ региона, - отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Многофункциональные центры постоянно совершенствуются, расширяя перечень предоставляемых услуг. Сегодня нижегородцам доступно 177 самых разных услуг. В том числе на территории МФЦ постоянно проходят консультации от специалистов Роспотребнадзора, которые пользуются большим спросом.

В 2018 году за консультациями по защите прав потребителей в МФЦ обратилось более 540 человек. Чаще всего вопросы нижегородцев касаются туристических и транспортных услуг, а также поступает много жалоб на ненадлежащее качество товаров. В результате составлены 27 проектов исковых заявлений и 90 проектов претензий в адрес хозяйствующих субъектов.

Напомним, «Эффективная губерния» - совместный проект правительства Нижегородской области и ГК «Росатом», инициированный главой региона Глебом Никитиным, который начал свою работу с 2018 года. Суть проекта в повышении производительности труда за счет внедрения бережливых технологий (lean-технологий). Суть бережливых технологий в том, что на предприятии или в учреждении сокращаются так называемые «издержки» - то есть лишние действия сотрудников, непрофильная для них работа, и в результате повышается производительность труда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Июньские зарплаты в Нижегородской области выросли на шесть процентов
Оборот розничной торговли в Нижегородской области составил более пяти процентов
Освободился пост генерального директора «НижегородгражданНИИпроекта» - мэрия приглашает желающих на работу
Глеб Никитин встретился с замминистра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым
Нижегородский предприниматель придумал схему ухода от налогов
Нижегородца обвиняют в сексуальном насилии над малолетним мальчиком
Автобус нелегального перевозчика был арестован в Нижнем Новгороде
Матери двоих детей вернули проданный ею дом в Нижегородской области
Школьное питание станет бесплатным для детей из многодетных семей, чей среднедушевой доход не выше 12 165 рублей
Глеб Никитин проверил ход строительства автодороги Саров – Кременки
Во всех 498 образовательных учреждениях Нижнего Новгорода разработаны паспорта антитеррористической защищенности
В Нижнем Новгороде заведено уголовное дело о хищении денег при реконструкции детского сада
Нижегородская телебашня окрасится в цвета российского триколора 22 августа
В нижегородских лесах вводится пятый класс пожароопасности
Наземный переход через реку Левинка в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2018 году
Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Дивеевский район
«Поезда здоровья» побывали в 100 населенных пунктах Нижегородской области
В Нижегородской области осудили организатора группы «обнальщиков»
Нижегородец задолжал своему ребенку почти один миллион рублей
90 процентов котельных Теплоэнерго в Нижнем Новгороде готовы к отопительному сезону
Нижегородку обвиняют в избиении подруги до смерти
Нижегородец вымогал у врача 1,5 миллиона рублей
Коррупция в Нижегородской области выросла на 19 процентов
В Нижнем Новгороде скоро начнется гроза
Количество присасывания клещей в Нижегородской области снизилось на 27 процентов
Росгвардия подключилась к поискам 9-летней Маши Люлиной
В Нижнем Новгороде появится новый рейс до Санкт-Петербурга