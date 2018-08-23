Глеб Никитин: «В проект «Эффективная губерния» со временем войдут все МФЦ региона»

СЕГОДНЯ 09:19 2018-08-23T09:19:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках программы «Эффективная губерния» в Нижегородской области, которая была инициирована главой региона Глебом Никитиным, было запущено 42 пилотных проекта по повышению качества госуслуг. Работу служащих оптимизируют за счет внедрения бережливых технологий. В ближайшее время они будут внедрены и в МФЦ Нижнего Новгорода.

- В Нижегородской области уже реализуется более 40 проектов внедрения бережливых технологий в госуправлении. В частности, в МФЦ Городца и Бора. Например, в МФЦ Городецкого района за время работы пилотного проекта скорость обработки документов увеличилась практически в три раза. Так, оформление материнского капитала сейчас занимает не полтора часа, а полчаса. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении, и со временем в программу «Эффективная губерния» войдут все МФЦ региона, - отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Многофункциональные центры постоянно совершенствуются, расширяя перечень предоставляемых услуг. Сегодня нижегородцам доступно 177 самых разных услуг. В том числе на территории МФЦ постоянно проходят консультации от специалистов Роспотребнадзора, которые пользуются большим спросом.

В 2018 году за консультациями по защите прав потребителей в МФЦ обратилось более 540 человек. Чаще всего вопросы нижегородцев касаются туристических и транспортных услуг, а также поступает много жалоб на ненадлежащее качество товаров. В результате составлены 27 проектов исковых заявлений и 90 проектов претензий в адрес хозяйствующих субъектов.

Напомним, «Эффективная губерния» - совместный проект правительства Нижегородской области и ГК «Росатом», инициированный главой региона Глебом Никитиным, который начал свою работу с 2018 года. Суть проекта в повышении производительности труда за счет внедрения бережливых технологий (lean-технологий). Суть бережливых технологий в том, что на предприятии или в учреждении сокращаются так называемые «издержки» - то есть лишние действия сотрудников, непрофильная для них работа, и в результате повышается производительность труда.