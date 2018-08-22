2018-08-22T19:11:46+03:00
Общество

Глеб Никитин встретился с замминистра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы поддержки автомобильной и машиностроительной промышленности
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Александром Морозовым. На встрече обсуждались вопросы поддержки автомобильной и машиностроительной промышленности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- Те направления, которые вы курируете в министерстве, очень важны для Нижегородской области. В сфере автомобилестроения наш регион является одним из ключевых в стране. В нашем регионе также широко представлено транспортное и строительное машиностроение. Поэтому мы рассчитываем на активное сотрудничество с федеральным министерством по выработке мер поддержки этих секторов экономики, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, ранее стало известно, что Нижегородская область вошла в пятерку регионов-лидеров в России по объему одобренных льготных займов в федеральном Фонде развития промышленности за первое полугодие 2018 года. Благодаря реализации проектов в регионе появятся около 150 дополнительных рабочих мест.

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