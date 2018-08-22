2018-08-22T16:16:45+03:00
Общество

Нижегородский предприниматель придумал схему ухода от налогов

Директор организации задолжал свыше 367 миллионов рублей
Юлия ДАНЧЕНКО
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В ходе расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов организация возместила ущерб в бюджет государству свыше 367 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете по Нижегородской области.

Противоправные действия по неуплате налогов с организации были выявлены в ходе мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками УФСБ, ГУ МВД по Нижегородской области совместно с УФНС России по региону.

По версии следствия, в период с 2014 года по 2015 год директор организации, занимающейся реализацией спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области, создал сеть торговых точек, оформленных на подконтрольные ему фирмы. С их помощью он уходил от налогов. В результате фирма «сэкономила» 266 миллионов рублей.

Но после того, как организация выплатила свой долг, а также пени, что составило свыше 367 миллионов рублей, уголовное дело было закрыто.

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