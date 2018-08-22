Нижегородца обвиняют в сексуальном насилии над малолетним мальчиком

СЕГОДНЯ 15:39 2018-08-22T15:39:06+03:00

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и направил его в суд

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Следователи Следственного комитета завершили расследование уголовного дела по обвинению мужчины в сексуальном насилии над малолетним ребенком, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 1 января в квартире дома, расположенного в Автозаводском районе, злоумышленник совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетнего сына своей знакомой. Мальчик рассказал обо всем своему старшему брату, который написал заявление в Следственный комитет.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина уже был осужден за аналогичное преступление и отсидел за него девять лет. Из тюрьмы он вышел в 2016 году.

Свою вину злоумышленник признал полностью. И теперь ему инкриминируется ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего). В результате мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.