2018-08-22T15:15:59+03:00
Общество

Автобус нелегального перевозчика был арестован в Нижнем Новгороде

В ходе проверки пассажирских автобусов выявлено 42 нарушения
Юлия ДАНЧЕНКО
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В ходе плановой проверки пассажирских автобусов частных перевозчиков был обнаружен автобус без разрешительных документов. После чего он был эвакуирован на штраф-стоянку, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В отношении нелегального перевозчика возбуждено дело по ч.4 ст.11.33 КоАП РФ - отсутствие карты маршрута регулярных перевозок. Теперь штрафы грозят и водителю нелегального автобуса, и хозяину транспортного средства. Суммы варьируются от 30 до 300 тысяч рублей. По словам представителей Ространснадзора, арестованный автобус будет возвращен только после окончания административного расследования.

- Необходимо помнить, что нелегальные перевозчики, в отличие от тех, кто работает на этом рынке по всем правилам, не страхуют жизнь, здоровье и имущество пассажиров. Поэтому в случае дорожно-транспортного происшествия они не получат страховое возмещение причиненного ущерба. Автобус, который законно используется для перевозок, обязательно должен иметь указатель номера маршрута впереди, сбоку, а также на задней части корпуса, - отметила и.о. директора департамента транспорта и связи Елена Кузнецова.

Кроме того, в ходе восьми плановых рейдов проверено 65 автобусов и выявлено 42 нарушения.

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