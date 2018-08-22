2018-08-22T14:56:06+03:00
Общество

Матери двоих детей вернули проданный ею дом в Нижегородской области

Прокуратура усмотрела в сделке нарушение прав детей и признала договор купли-продажи недействительным
Юлия ДАНЧЕНКО
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Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения в оформлении собственности, купленной на деньки материнского капитала, а потому признала недействительным договор купли-продажи. Об это сообщает прокуратура Нижегородской области.

После обращения начальника территориального отдела управления Пенсионного фонда РФ прокуратура Воскресенского района провела проверку соблюдения требований законодательства по оформлению жилого помещения, приобретенного на средства материнского капитала, в общую собственность родителей, детей.

Прокуратура установила, что местная жительница в октябре 2016 года купила земельный участок и находящийся на нем жилой дом общей площадью 51,4 квадратных метров. Но не зарегистрировала приобретенное имущество своих детей, хотя по закону была обязана это сделать. Вместо этого в августе 2017 года она продала землю и дом жительнице Дальнеконстантиновского района. В декабре 2017 года недвижимость была перепродана жительнице Московской области.

По результатам проверки прокуратура направила иск в суд о признании недействительным договоров купли- продажи земельного участка и жилого дома. Суд поддержал прокуратуру, вернул дом матери и ее детям, а также обязал зарегистрировать на детей доли в праве собственности на жилой дом.

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