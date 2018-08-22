Школьное питание станет бесплатным для детей из многодетных семей, чей среднедушевой доход не выше 12 165 рублей
Депутаты городской думы Нижнего Новгорода поддержали предложение администрации Нижнего Новгорода расширить список категорий, имеющих право на бесплатное питание в школах и детских садах. Об этом стало известно на внеочередном заседании думы 22 августа.
Изменения вступят в силу с 1 сентября. С этого момента право на бесплатное питание будут иметь дети из многодетных семей, чей среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума не более чем на 3 000 рублей, то есть составляет не более 12 165 рублей.
- Многодетные родители попросили помощи и поддержки города. Мы провели с ними рабочее совещание и определили справедливую цифру, из которой нужно рассчитывать льготы. Уже с 1 сентября это даст право на субсидии еще 1 095 ребятам, а семьи смогут решить хотя бы часть своих материальных вопросов, – пояснил глава города Владимир Панов.
Напомним, предложение об увеличении количества льготников мэрия внесла на предыдущем заседании гордумы. Тогда же депутаты предложили сделать бесплатным питание для всех многодетных семей.