Школьное питание станет бесплатным для детей из многодетных семей, чей среднедушевой доход не выше 12 165 рублей

СЕГОДНЯ 14:31 2018-08-22T15:54:28+03:00

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Депутаты городской думы Нижнего Новгорода поддержали предложение администрации Нижнего Новгорода расширить список категорий, имеющих право на бесплатное питание в школах и детских садах. Об этом стало известно на внеочередном заседании думы 22 августа.

Изменения вступят в силу с 1 сентября. С этого момента право на бесплатное питание будут иметь дети из многодетных семей, чей среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума не более чем на 3 000 рублей, то есть составляет не более 12 165 рублей.

- Многодетные родители попросили помощи и поддержки города. Мы провели с ними рабочее совещание и определили справедливую цифру, из которой нужно рассчитывать льготы. Уже с 1 сентября это даст право на субсидии еще 1 095 ребятам, а семьи смогут решить хотя бы часть своих материальных вопросов, – пояснил глава города Владимир Панов.

Напомним, предложение об увеличении количества льготников мэрия внесла на предыдущем заседании гордумы. Тогда же депутаты предложили сделать бесплатным питание для всех многодетных семей.