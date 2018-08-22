СЕГОДНЯ 13:41 2018-08-22T13:41:12+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Саров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В первую очередь Глеб Никитин проверил ход строительства автодороги Саров – Кременки, ввод которой в 2,5 раза снизит нагрузку на действующие выезды из города, а расстояние до областного центра сократит на 20 километров.

- Движение по этой дороге нужно открыть в начале сентября, но обеспечить при этом качество выполнения работ, - отметил Глеб Никитин.

Затем глава Нижегородской области осмотрел здание городской школы №10, в которой еще в марте 2017 года пришлось приостановить учебный процесс из-за аварийного состояния здания.

- С ремонтом затягивать нельзя. Мы обратились за поддержкой к правительству страны и получили ее – из федерального бюджета будет выделено около 130 миллионов рублей на капительный ремонт. В следующем учебном году школа уже должна принять учеников. Мы сталкиваемся сейчас с последствиями невнимания к материально-технической стороне образования – десятилетия все делалось силами муниципалитетов, и в итоге во многих районах учебные заведения находятся не в лучшем состоянии. Будем системно заниматься этим вопросом, - подчеркнул Глеб Никитин.