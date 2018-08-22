2018-08-22T13:40:04+03:00
Общество

Во всех 498 образовательных учреждениях Нижнего Новгорода разработаны паспорта антитеррористической защищенности

На все мероприятия выделено 14,7 миллионов рублей
Юлия ДАНЧЕНКО
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В администрации Нижнего Новгорода состоялось заседание городской антитеррористической комиссии, на которой обсудили меры по усилению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности и инженерно-технической укрепленности муниципальных образовательных организаций города. Об этом сообщает пресс-служба администрация Нижнего Новгорода.

- На мероприятия по антитеррористической безопасности на все 498 образовательных организаций в 2018 году выделено около 14,7 млн рублей, - рассказала заместитель директора департамента образования администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Бояров.

Эти деньги были направлены на установку систем видеонаблюдения, домофонов и турникетов, а также на ремонт освещения и ограждений.

На пожарную безопасность в этом году выделено более 33 миллионов рублей. Благодаря этим средствам была заменена ветхая электропроводка, приобретены и перезаряжнны огнетушители, отремонтированы эвакуационные лестницы, внутренние водопроводы, приведена в порядок автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения.

- Во всех образовательных учреждениях разработаны паспорта антитеррористической защищенности. В них представлены возможные сценарии развития и варианты выхода из кризисных событий, - отметил Дмитрий Бояров.

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