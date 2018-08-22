В Нижнем Новгороде заведено уголовное дело о хищении денег при реконструкции детского сада

СЕГОДНЯ 13:03 2018-08-22T13:03:11+03:00

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Прокуратура Автозаводского района провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при исполнении муниципального контракта. После чего выяснилось, что при реконструкции детского сада №72 на улице Лескова Автозаводского района было похищено более 600 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Установлено, что эти деньги были похищены одним из популярных способов - подрядная организация, с которой был заключен договор, завыстила объем выполненных работ. в результате получила дополнительную прибыль в размере более 600 тысяч рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения следователем возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).