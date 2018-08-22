Нижегородская телебашня окрасится в цвета российского триколора 22 августа
Нынешним летом нижегородская телебашня часто радовала жителей и гостей города различными световыми одеждами. И многие уже привыкли по вечерам наблюдать ее сияние. И вот 22 августа она снова зажжется. На этот раз телебашня окрасится в цвета российского флага и станет бело-сине-красной. Произойдет это в честь Дня государственного флага РФ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
К сожалению, наблюдать за телебашней всю ночь не получится. Иллюминация будет работать с 21.00 до 00.00.
Напомним, нижегородская телебашня стала светиться разными цветами перед чемпионатом мира по футболу, который проходил в Нижнем Новгороде. Перед каждой игрой, проходившем на стадионе "Нижний Новгород" она окрашивалась в цвета флагов играющих команд. А после игры демонстрировала счет матча.