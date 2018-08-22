В нижегородских лесах вводится пятый класс пожароопасности

СЕГОДНЯ 11:32 2018-08-22T11:32:41+03:00

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Несмотря на похолодание, пожароопасность в Нижегородской области очень высокая. В период с 23 по 27 августа местами сохранится четвертый класс, а в некоторых районах ситуация станет чрезвычайной – пятый класс пожароопасности. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Соблюдайте запрет на посещение лесов.

Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.