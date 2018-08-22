Наземный переход через реку Левинка в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2018 году
В этом году планируется отремонтировать наземный пешеходный переход через реку Левинка, который находится около школы №87. Извещение о проведении аукциона в электронной форме по определению подрядчика на выполнение указанных работ размещено на сайте госзакупок, сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Планируется заменить 15 погонных метров плит покрытия. Будет уложено монолитное железобетонное перекрытие с двойным армированием. Все работы должны быть выполнены до 1 ноября 2018года Максимальная цена контракта - 446 660 рублей.
Приниматься работы будут в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог. Срок гарантийных обязательств - 5 лет.
Напомним, длина пешеходного перехода - около 30 метров, ширина - более 3 метров. Полностью отремонтировать мост с заменой перильного ограждения планируется в 2019 году.