СЕГОДНЯ 18:24 2018-08-21T18:24:40+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Дивеевский район во вторник, 21 августа 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Обычно мы воспринимаем Дивеевский район как духовный центр для православных паломников. Но, кроме этого, район имеет также и серьезный производственный потенциал, - отметил Глеб Никитин.

В первую очередь глава региона посетил птицеводческое предприятие «Дивеевское», которое в этом году отмечает свое 50-летие. На предприятии как раз завершилась реализация инвестиционного проекта, в рамках которого было построено два новых производственных помещения проектной мощностью по 100 000 птицемест.

- За полвека предприятие проделало огромный путь – от 700 тысяч яиц в год до почти 200 миллионов. В планах увеличить производство до 230 миллионов штук, - рассказал Глеб Никитин.

Следующим пунктом визита стал «Технопарк «Саров» в поселке Сатис.

- В технопарке более 40 резидентов, а годовой оборот по итогам 2017 года превысил 1,3 миллиарда рублей. Мы увидели очень перспективные разработки, которые могут найти применение в различных отраслях в Нижегородской области. Например, композитные материалы можно использовать в дорожном и жилищном строительстве, - сообщил Глеб Никитин.

Кроме того, глава региона проверил работу Дивеевской ЦРБ.

- Эта больница – одна из лучших районных ЦРБ. Она является примером того, как даже с имеющимся финансированием создать для пациентов практически домашние условия. Здесь сохранено акушерское отделение, укомплектован штат, а все помещения отремонтированы. Надо применять этот опыт и в других больницах, - подчеркнул Глеб Никитин.