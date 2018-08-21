В Нижегородской области осудили организатора группы «обнальщиков»

СЕГОДНЯ 17:44 2018-08-21T17:45:08+03:00

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Городецкий городской суд Нижегородской области вынес приговор организатору группы «обнальщиков». 50-летнего местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Банда действовала с января 2010 года по 1 октября 2016 года. Участники группировки обналичивали деньги через формально-легитивные организации, которыми руководили номинальные лица, в том числе и лица без определенного места жительства. Таким образом, они смогли «отмыть» более двух миллиардов рублей.

В результате незаконной банковской деятельности участники банды получили доход не менее 80 миллионов рублей.

С организатором группы заключено досудебное соглашение. После чего ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 400 тысяч рублей.