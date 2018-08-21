90 процентов котельных Теплоэнерго в Нижнем Новгороде готовы к отопительному сезону
Подготовка к новому отопительному сезона идет полным ходом и уже вышла на финишную прямую.
- На 95 процентов выполнены испытания тепловых сетей на прочность и плотность, 90 процентов котельных и центральных тепловых пунктов Теплоэнерго готово к отопительному сезону, - рассказал генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин в ходе комиссионного объезда.
В рамках подготовки к отопительному периоду отремонтировано пять крупных котлов, на них уже завершены гидравлические испытания и начались обмуровочные работы. Также были обновлены 18 дымовых труб и капитально отремонтированы строительные конструкции 23 зданий котельных и теплопунктов.
- Активные работы в настоящий момент ведутся на пяти участках сетей в различных районах города. Кроме того, отремонтировано почти шесть километров наружной тепловой изоляции теплосетей. Сейчас главная задача – завершить все работы, необходимые для пуска тепла. Ресурсы и возможности для этого есть, темп набран неплохой, - заявил Илья Халтурин.