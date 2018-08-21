Нижегородку обвиняют в избиении подруги до смерти

СЕГОДНЯ 16:29 2018-08-21T16:29:46+03:00

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Женская драка двух нижегородок закончилась смертью одной из женщин. 45-летняя жительница Сормовского района забила свою подругу из ревности, сообщает Следственный комитет по Нижегородской области.

Ссора произошла 9 марта. По версии следствия, две пары гражданских супругов отмечали в квартире дома на проспекте Кораблестроителей праздник. Употребив изрядное количество спиртного, женщины поссорились. Одна из них приревновала своего сожителя к подруге и решила, видимо, наказать ее. 45-летняя женщина стала жестоко избивать 47-летнюю подругу. После множественных ударов руками и ногами по голове и телу подруга скончалась.

Подозреваемая была арестована и заключена под стражу. Женщина полностью признала свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.