Коррупция в Нижегородской области выросла на 19 процентов

СЕГОДНЯ 13:43 2018-08-21T13:44:11+03:00

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Правоохранительные органы Нижегородской области активизировали работу по выявлению коррупционных преступлений, сообщила прокуратура Нижегородской области.

В связи с этим наметился рост раскрываемости преступлений. За семь месяцев 2018 года было выявлено 227 коррупционных преступлений. Это на 19 процентов больше, чем в прошлом году, когда было выявлено 183 преступления. Выросло на 16 процентов и количество преступников с 113 до 135 человек.

Причем преступления, которые удалось раскрыть, очень разные. Так, в этом году правоохранительные органы раскрыли 10 преступлений по отмыванию денег, а за семь месяцев прошлого года таких преступлений вообще не было выявлено.

Количество разоблаченных взяточников тоже увеличилось и выросло на 14 процентов с 59 до 69: за получение взятки выявлено 18 преступлений , в прошлом году только 12, за дачу взятки – 14 преступлений , а в прошлом году всего с 7, за посредничество во взяточничестве – 4 преступления, хотя в прошлом году их было пять, за мелкие взятки до 10 тысяч рублей выявлено 33 преступления, что также меньше, чем в прошлом году, когда выявили 35 преступлений.