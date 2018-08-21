2018-08-21T13:44:11+03:00
Общество

Коррупция в Нижегородской области выросла на 19 процентов

В регионе активизирована работа по выявлению коррупционеров
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правоохранительные органы Нижегородской области активизировали работу по выявлению коррупционных преступлений, сообщила прокуратура Нижегородской области.

В связи с этим наметился рост раскрываемости преступлений. За семь месяцев 2018 года было выявлено 227 коррупционных преступлений. Это на 19 процентов больше, чем в прошлом году, когда было выявлено 183 преступления. Выросло на 16 процентов и количество преступников с 113 до 135 человек.

Причем преступления, которые удалось раскрыть, очень разные. Так, в этом году правоохранительные органы раскрыли 10 преступлений по отмыванию денег, а за семь месяцев прошлого года таких преступлений вообще не было выявлено.

Количество разоблаченных взяточников тоже увеличилось и выросло на 14 процентов с 59 до 69: за получение взятки выявлено 18 преступлений , в прошлом году только 12, за дачу взятки – 14 преступлений , а в прошлом году всего с 7, за посредничество во взяточничестве – 4 преступления, хотя в прошлом году их было пять, за мелкие взятки до 10 тысяч рублей выявлено 33 преступления, что также меньше, чем в прошлом году, когда выявили 35 преступлений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде скоро начнется гроза
Количество присасывания клещей в Нижегородской области снизилось на 27 процентов
Росгвардия подключилась к поискам 9-летней Маши Люлиной
В Нижнем Новгороде появится новый рейс до Санкт-Петербурга
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения 9-летней Маши Люлиной
Пьяный водитель насмерть сбил подростка в Нижегородской области
Билеты на «Сапсан» Москва – Нижний Новгород можно купить по фиксированной цене
Житель Нижегородской области задушил свою престарелую мать
Праздничные богослужения в честь Курбан-байрама пройдут в трех мечетях Нижнего Новгорода
Бюджет Нижнего Новгорода дополнительно получил 65 миллионов рублей в виде земельного налога
Глеб Никитин: «Арзамас должен стать центром туристического потока»
Из-за хоккейных матчей в Нижнем Новгороде перекроют улицу Лоскутова
Яушев: «Большинство нижегородцев просят продлить метро в Сормово»
Яушев: «Еще шесть составов нижегородского метро нуждаются в капремонте»
В Нижегородской области ожидается сильный ветер и гроза
Поездка на мотоцикле обернулась комой для жительницы Нижегородской области
Врачи «поезда здоровья» провели порядка 13 тысяч консультаций на севере Нижегородской области
Глеб Никитин посетил «Арзамасский машиностроительный завод» и НПП «Темп-Авиа»
Маршрут №Т-209 «ЖК «Окский берег» автовокзал Щербинки» стал социальным
Промышленное производство в Нижегородской области выросло на три процента
50 миллионов рублей получит Нижегородская область на «Социальное такси»
На двухлетней девочке в Нижегородской области загорелась одежда
Мать-бродяжка из Нижегородской области обязана отработать 300 часов
Нижегородскую область включили в маршрут веломарафона для слабовидящих спортсменов