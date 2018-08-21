2018-08-21T13:14:55+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде скоро начнется гроза

Ждет нижегородцев и сильный ветер
Юлия ДАНЧЕНКО
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В ближайшие один-три часа в Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде местами пройдут сильные дожди, грозы, а где-то будет даже град. Ветер тоже будет нешуточный. Отдельные порывы юго-западного и западного ветра будут достигать 13-18 м/с.

По прогнозам ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», такая погода сохранится вечером 21 августа и утром 22 августа.

Будьте осторожны во время грозы. Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, постарайтесь как можно быстрее спрятаться в ближайшем здании. Также держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, например, рекламных щитов, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями, особенно одинокими.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, а также не следует бегать и ездить на велосипеде или мотоцикле.

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