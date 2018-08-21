Количество присасывания клещей в Нижегородской области снизилось на 27 процентов

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-21T13:07:49+03:00

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Количество нижегородцев, которые обратились по поводу укусов клещей, на прошлой неделе сократилось на 27 процентов. Это порядка 200 случаев в неделю, рассказали в Роспотребнадзоре по Нижегородской области.

В основном клещи нападают за пределами Нижнего Новгорода при посещении лесов. В этом сезоне у нижегородцев зарегистрировано два случая вирусного клещевого энцефалита. Кровососы-переносчики напали в Семеновском и Сокольском районах. Заболевание было установлено уже после того, как начали появляться симптомы болезни. Также в Нижегородской области зарегистрировано более 50 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

По данным Роспотребнадзора по Нижегородской области, клещи, инфицированные энцефалитом, были обнаружены в Кстовском, Борском, Балахнинском, Шахунском, Ветлужском, Тоншаевском, Уренском, Дальнеконстантиновском, Лукояновском, Городецком, Богородском, Чкаловском районах, а также в Зеленом городе и в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Будьте предельно внимательны! Сейчас начался новый пик активности клещей.