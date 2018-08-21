Росгвардия подключилась к поискам 9-летней Маши Люлиной

СЕГОДНЯ 12:59 2018-08-21T13:00:02+03:00

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К поискам пропавшей в Богородске 9-летней Марии Люлиной привлечены военнослужащие Богородской бригады оперативного назначения Управления Росгвардии по Нижегородской области. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Согласно информации, на поиски девочки направлены 50 военнослужащих. Кроме того, в поисках задействованы следователи и криминалисты Следственного комитета, полицейские, сотрудники МЧС, квадрокоптеры, водолазная группа, а также волонтеры и неравнодушные местные жители.

Напомним, Маша Люлина пропала около 11 часов утра в понедельник, 20 августа 2018 года. По данным следователей, девочка с разрешения бабушки вышла погулять возле дома на улице Комсомольской в Богородске. С тех пор Машу никто не видел, о ее местонахождении ничего не известно. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело.