2018-08-21T12:06:55+03:00
Общество

Пьяный водитель насмерть сбил подростка в Нижегородской области

Юноша катался на велосипеде в Пильнинском районе
Юлия ДАНЧЕНКО
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В понедельник, 20 августа, 17-летнего юношу сбил автомобиль. Удар был настолько сильным, что подросток сразу скончался. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Страшная авария произошла в селе Курмыш в 20.59 на улице Мартьянова, возле дома №1. Юноша ехал на велосипеде на краю проезжей части. В это же время по дороге двигался автомобиль ВАЗ 2110. Водитель «десятки» был пьян и сбил велосипедиста. Подросток скончался на месте, а виновник ДТП скрылся с места аварии.

Однако установить пьяного водителя все же удалось. Им оказался 25-летний молодой человек, который получил права семь лет назад.

Еще один подросток пострадал вчера в ДТП. На этот раз 15-летний юноша ехал на мопеде «Альфа». Авария произошла в 8.30 на четвертом километре автодороги Большая ЕльняОльгино в Кстовском районе. При перестроении он не заметил КАМАЗ и врезался в него.

Мальчишке повезло. Медицинская помощь ему была оказана на месте/, после чего его отпустили домой.

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