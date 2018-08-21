2018-08-21T10:48:49+03:00
Общество

Билеты на «Сапсан» Москва – Нижний Новгород можно купить по фиксированной цене

Акция действует до конца августа
Юлия ДАНЧЕНКО
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В ОАО «РЖД» началась акция и теперь при покупке билетов можно воспользоваться сниженным фиксированным тарифом. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Акция распространяется на поезда "Сапсан" № 757 и № 771. Причем цена фиксирована для билетов всех классов обслуживания.

Так, стоимость проезда в экономклассе составит от 1164,8 до 1257 рублей, в бизнес классе – от 3102 до 3274 рублей, а в первом классе – от 5513 до 6416 рублей. Цена зависит от расположения мест по ходу или против хода движения поезда.

Купить билеты по сниженной стоимости можно уже сегодня в железнодорожных кассах или онлайн на официальном сайте ОАО "РЖД".

Подробную информацию о графике движения поездов "Сапсан" и о стоимости билетов можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и по бесплатному телефону: 8 (800) 775-00-00.

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