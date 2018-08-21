Житель Нижегородской области задушил свою престарелую мать

СЕГОДНЯ 09:50 2018-08-21T09:51:15+03:00

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Житель города Заволжья пришел в полицию и рассказал, что задушил собственную мать. В отношения 69-летнего мужчины следователи Городецкого МСО СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет по Нижегородской области.

По версии следствия, 18 августа в квартире дома на улице Луначарского в Заволжье подозреваемый шнуром задушил свою престарелую мать. На следующий день он сам обратился в правоохранительные органы и расказал о совершенном преступлении. Причины поступка пока не называются. Однако известно, что мужчина постоянно ухаживал за своей престарелой матерью, которая жила одна в квартире. И окружающие отзываются о нем только положительно.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.