2018-08-21T09:29:16+03:00
Общество

Праздничные богослужения в честь Курбан-байрама пройдут в трех мечетях Нижнего Новгорода

Мусульмане отмечают один из крупнейших праздников
Юлия ДАНЧЕНКО
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21 августа мусульмане отмечают один крупнейших праздников ислама, который отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима (мир ему).

Считается, что это счастливое и благословенное время утверждения в вере, когда щедрость и милосердие, бескорыстная помощь ближнему и поддержка нуждающихся становится неукоснительным правилом жизни каждого правоверного мусульманина. Слово «курбан» означает приближение к Всевышнему путем благих поступков.

Праздничные богослужения пройдут в трех мечетях Нижнего Новгорода:

- Нижегородская Соборная мечеть (Нижегородский район, Казанская набережная, дом №6);

- Соборная мечеть «Тауба» (Автозаводский район, ул. Мельникова, дом №7);

- Нижегородская мечеть имени Абдулвахида Сулеймани (Ленинский район, ул. Ижевская, Дом №42а).

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