2018-08-21T09:18:58+03:00
Общество

Бюджет Нижнего Новгорода дополнительно получил 65 миллионов рублей в виде земельного налога

Проект корректировки бюджета на 2018 год был одобрен на совместном заседании постоянных комиссий городской Думы
Юлия ДАНЧЕНКО
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Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на совместном заседании постоянных комиссий 20 августа поддержали проект внесения изменений в бюджет города на текущий год.

- Доходную и расходную части бюджета предлагается увеличить на 70,3 миллиона рублей. Увеличение планируется за счет роста собственных доходов города, в том числе 65,3 миллиона рублей поступило в виде земельного налога за семь месяцев 2018 года, - сказала директор департамента финансов Юрий Мочалкин.

Кроме того, из городского бюджета будут выделены дополнительные деньги. Так, департамент образования получит еще 15 миллионов рублей, 12 миллионов из которых пойдут на оплату питания льготных категорий детей . Департамента жилья и инженерной инфраструктуры получить дополнительно 9,8 миллионов рублей, департамента строительства – 8,8 миллионов рублей, департамента благоустройства и дорожного хозяйства – на 29 миллионов рублей, в том числе 22 млн рублей будут направлены на муниципальную программу «Благоустройство города Нижнего Новгорода».

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