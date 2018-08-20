2018-08-20T19:10:50+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Арзамас должен стать центром туристического потока»

Глава Нижегородской области встретился с жителями Арзамасского района
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с жителями Арзамасского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе встречи было задано в общей сложности около сотни вопросов – в основном они касались проблем в сфере ЖКХ, медицины, образования, транспортного обслуживания и дорожного хозяйства.

- Арзамас включен в план развития Саровско-Дивеевского туристического кластера и должен стать центром туристического потока. Здесь запланирована масштабная модернизация транспортной инфраструктуры: строительство автомобильного обхода и создание автостанции, совмещенной с железнодорожным вокзалом, - отметил Глеб Никитин.

Глава региона добавил также, что у него есть немало вопросов к эффективности органов муниципальной власти в Арзамасском районе.

- Серьезные проблемы были в деятельности транспортного предприятия, теплоснабжающих организаций и управляющих компаний. Хочу подчеркнуть – никакие управленческие сложности не должны отражаться на жизни людей, - подчеркнул Глеб Никитин. – Например, выявлены факты неплатежей за поставленные ресурсы, хотя большинство жителей исправно платят за коммунальные услуги.

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