Яушев: «Большинство нижегородцев просят продлить метро в Сормово»

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-20T14:45:49+03:00

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По словам директора МП «Нижегородское метро» Олега Яушева, горожане просят продлить метро в Сормово. Об этом он рассказал в эфире на радио «КП НН».

- Во главу угла всегда ставятся финансовые средства. Куда бы ни приняли решение продлить метро, главное – деньги, которые выделят на строительство, - объяснил Яушев.

Он назвал возможные варианты продления метрополитена: «Оперный театр» и «Сенная», до аэропорта «Стригино» или «Волга» на Мещере.

- Основные просьбы от нижегородцев – это Сормовское направление. Автозавод просматривается, но были варианты скоростного трамвая – там это будет легче и дешевле. А тут все зависит от финансирования, - добавил директор МП «Нижегородское метро».

В завершении он отметил, что решение будет принято только после того, как решится вопрос с деньгами, а пока точного ответа, куда продлят метро, нет.