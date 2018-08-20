Яушев: «Еще шесть составов нижегородского метро нуждаются в капремонте»

СЕГОДНЯ 14:13 2018-08-20T14:13:39+03:00

В этом году были отремонтированы два состава

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В гостях на радио «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» побывал директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев. Он рассказал о капитальном ремонте подвижных составов.

- У нас всего 130 вагонов, которые разделены на составы. Всего шесть пятивагонных, остальные – шести. Мы, кстати, недавно хорошо обновились, - начал рассказ Яушев.

По его словам, в этом году был проведен полный капитально-восстановительный ремонт двух составов, в 2015 году – пяти составов. На сегодняшний день в таком ремонте нуждаются еще шесть.

- Документы уже готовятся к конкурсу на поиск подрядчика. В ближайшие дни он будет объявлен, - пояснил директор МП «Нижегородское метро».

Кроме того, он добавил, что с пуском станции метро «Стрелка» пассажиропоток метро вырос на 15%, это если говорить только о нижегородцах, тех, кто ежедневно пользуется подземкой.