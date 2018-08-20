В Нижегородской области ожидается сильный ветер и гроза

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-20T14:00:48+03:00

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В ближайшие один – три часа в Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде сильно испортится погода. Синоптики предупреждают, что местами пройдут грозы. Кроме того, усилится западный ветер, порывы которого будут достигать 14 м/с. Причем ненастье сохранится до конца дня.

Будьте осторожны во время грозы. Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, постарайтесь как можно быстрее спрятаться в ближайшем здании. Также держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, например, рекламных щитов, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями, особенно одинокими.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, а также не следует бегать и ездить на велосипеде или мотоцикле.