Поездка на мотоцикле обернулась комой для жительницы Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:09 2018-08-20T13:09:13+03:00

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В Арзамасе утром воскресного дня 19 августа случилась страшная трагедия. Мотоцикл вместе с пассажиркой врезался в стоящий автомобиль. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 10.15 на улице Молокозаводская возле дома №67. 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления, сел за руль мотоцикла «Мотолэнд», который не был зарегистрирован и имел госномеров. Кроме того, водитель решил не надевать и мотошлем. Вместе с ним на мотоцикл села пассажирка – 40-летняя женщина.

Во время поездки пьяный водитель не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине автомобиль «Хендай». В результате оба получили тяжелые травмы. У мужчины врачи диагностировали перелом правого предплечья, также у него рана височной части головы, ссадины лица и ушиб правой стопы. Водитель мотоцикла был госпитализирован.

Женщине, которая тоже было без мотошлема, досталось еще больше. После ДТП она впала в кому. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.