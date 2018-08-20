2018-08-20T13:09:13+03:00
Общество

Поездка на мотоцикле обернулась комой для жительницы Нижегородской области

40-летняя женщина села на мотоцикл вместе с пьяным водителем
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Арзамасе утром воскресного дня 19 августа случилась страшная трагедия. Мотоцикл вместе с пассажиркой врезался в стоящий автомобиль. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 10.15 на улице Молокозаводская возле дома №67. 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления, сел за руль мотоцикла «Мотолэнд», который не был зарегистрирован и имел госномеров. Кроме того, водитель решил не надевать и мотошлем. Вместе с ним на мотоцикл села пассажирка – 40-летняя женщина.

Во время поездки пьяный водитель не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине автомобиль «Хендай». В результате оба получили тяжелые травмы. У мужчины врачи диагностировали перелом правого предплечья, также у него рана височной части головы, ссадины лица и ушиб правой стопы. Водитель мотоцикла был госпитализирован.

Женщине, которая тоже было без мотошлема, досталось еще больше. После ДТП она впала в кому. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за хоккейных матчей в Нижнем Новгороде перекроют улицу Лоскутова
Яушев: «Большинство нижегородцев просят продлить метро в Сормово»
Яушев: «Еще шесть составов нижегородского метро нуждаются в капремонте»
В Нижегородской области ожидается сильный ветер и гроза
Врачи «поезда здоровья» провели порядка 13 тысяч консультаций на севере Нижегородской области
Глеб Никитин посетил «Арзамасский машиностроительный завод» и НПП «Темп-Авиа»
Маршрут №Т-209 «ЖК «Окский берег» автовокзал Щербинки» стал социальным
Промышленное производство в Нижегородской области выросло на три процента
50 миллионов рублей получит Нижегородская область на «Социальное такси»
На двухлетней девочке в Нижегородской области загорелась одежда
Мать-бродяжка из Нижегородской области обязана отработать 300 часов
Нижегородскую область включили в маршрут веломарафона для слабовидящих спортсменов