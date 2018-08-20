2018-08-20T13:04:35+03:00
Общество

Врачи «поезда здоровья» провели порядка 13 тысяч консультаций на севере Нижегородской области

Поезд здоровья закончил работу на севере области
Юлия ДАНЧЕНКО
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С 15 июня по 1 августа врачи областной больницы имени Семашко провели порядка 13 тысяч консультаций в 15 районах и городских округах на севере Нижегородской области. Они объездили все, начиная от Бора и заканчивая Тоншаево.

- Всего на прием к специалистам записалось порядка 7,5 тысяч пациентов. То есть в среднем каждый человек получил две консультации. Кроме того, проводились исследования – ЭКГ, УЗИ, флюорографии. По результатам этого комплекса врачебных действий пациентам назначалось лечение, они направлялись на дополнительное обследование, иногда в стационар. Например, в Шахунье на госпитализацию в областную больницу отправили порядка 70 человек, в Ветлуге – 35, - рассказал депутат Госдумы Артем Кавинов.

Сейчас «поезда здоровья» работает в Навашино. После чего врачи поедут в Вачу, Сосновское и Дальнее Константиново.

Подобная акция проводилась в 2016 году. Проехав по всем районам Нижегородской области., врачи приняли порядка девяти тысяч пациентов.

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