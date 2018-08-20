Глеб Никитин посетил «Арзамасский машиностроительный завод» и НПП «Темп-Авиа»

СЕГОДНЯ 12:54 2018-08-20T12:54:18+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин посетил с рабочим визитом Арзамасский район, где осмотрел научно-производственное предприятие «Темп-Авиа» и посетил ПАО «Арзамасский машиностроительный завод». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- За последние годы предприятие серьезно модернизировалось и выпускает продукцию мирового уровня. Здесь работают более 2000 человек, а главное – сохранился конструкторский костяк, который продолжает работу над новыми проектами. Хочу пожелать вам большого будущего, успехов и процветания! – такими словами Глеб Никитин поздравил коллектив НПП «Темп-Авиа» с 60-летием предприятия.

На «Арзамасском машиностроительном заводе» Глеб Никитин осмотрел производственную площадку и образцы продукции завода, а также обсудил перспективы дальнейшего развития.

- Предприятие показывает хорошую динамику, завод выпускает передовые образцы мирового рынка вооружений, которые пользуются успехов за рубежом, в частности, в странах Латинской Америки, а всего продукция поставляется в 30 стран мира, - подчеркнул Глеб Никитин.