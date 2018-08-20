Маршрут №Т-209 «ЖК «Окский берег» автовокзал Щербинки» стал социальным

СЕГОДНЯ 11:50 2018-08-20T11:50:54+03:00

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У жителей ЖК «Окский берег» Богородского района, наконец, появился социальный автобус, где действуют все виды льгот. Им стал межмуниципальный маршрут № Т-209, который следует от жилого комплекса до автовокзала «Щербинки». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В министерство поступало большое количество обращений от жителей «Окского берега». В поселке живет много социальных групп населения - студентов, школьников, пенсионеров, людей с небольшим достатком, которым необходимо каждый день ездить в Нижний Новгород на работу, учебу. Но при этом социального общественного транспорта в поселке не было. Поэтому мы приняли решение о компенсации перевозчику выпадающих доходов из областного бюджета, чтобы люди могли пользоваться льготами на проезд», - пояснил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

Все необходимые изменения были внесены в документ регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам на территории Нижегородской области.