2018-08-20T11:43:42+03:00
Общество

Промышленное производство в Нижегородской области выросло на три процента

Наибольший прирост в июле показали химическая отрасль и производство электрического оборудования
Юлия ДАНЧЕНКО
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Прмышленность Нижегородской области набирает обороты. По данным Росстата, в индекс промышленного производства за январь-июль составил 103 процента, то есть произошел прирост на ри процента. Индекс производства обрабатывающих производств - 103,5 процентов (прирост на 3,5 процентов). Однако наиболее заметный рост наблюдается в производстве химических продуктов (40,1 процент), электрического оборудования (37 процентов) и одежды (16,7 процентов). Об этом сообщили в региональном минпроме.

Кроме того, устойчиво растет в Нижегородской области и производство электрического оборудования. На балахнинской «Узоле» производительность труда увеличилась в три раза, а у производителей электротехнических шкафов премиум-класса «Провенто» производительность труда и отгрузка готовой продукции возросли на 10 процентов.

Кроме того, произошел рост в металлургическом производстве (13,7 процентов), производстве готовых металлических изделий (9,4 процента), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (8,6 процентов), бумаги (8,1 процент), резиновых и пластмассовых изделий (7,3 процента).

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