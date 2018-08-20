50 миллионов рублей получит Нижегородская область на «Социальное такси»

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-20T11:20:07+03:00

Деньги будут выделены на приобретение 22 автобусов и 8 автомобилей

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Президент России Владимир Путин поручение правительству РФ выделить 50 миллионов рублей на приобретение автотранспорта для «социального такси». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Официальное письмо на имя президента направил глава Нижегородской области Глеб Никитин. В нем говорится, что назрела острая необходимость в приобретении автотранспорта для государственных учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области. В том числе 22 автобусов и 8 автомобилей для службы «Социальное такси» на сумму 50 миллионов рублей.

- Учитывая высокую социальную значимость указанных учреждений, прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поручить Правительству РФ оказать финансовую поддержку Нижегородской области, — говорится в официальном письме.

Приобретение нового автотранспрорта позволит организовать доставку детей из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей, инвалидов в оздоровительные и реабилитационные учреждения.

Ежегодно на базе государственных учреждений обслуживается более 20 000 детей. В том числе детей инвалидов и более 2 500 маломобильных граждан, в том числе инвалидов-колясочников.