2018-08-20T11:20:07+03:00
Общество

50 миллионов рублей получит Нижегородская область на «Социальное такси»

Деньги будут выделены на приобретение 22 автобусов и 8 автомобилей
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поручение правительству РФ выделить 50 миллионов рублей на приобретение автотранспорта для «социального такси». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Официальное письмо на имя президента направил глава Нижегородской области Глеб Никитин. В нем говорится, что назрела острая необходимость в приобретении автотранспорта для государственных учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области. В том числе 22 автобусов и 8 автомобилей для службы «Социальное такси» на сумму 50 миллионов рублей.

- Учитывая высокую социальную значимость указанных учреждений, прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поручить Правительству РФ оказать финансовую поддержку Нижегородской области, — говорится в официальном письме.

Приобретение нового автотранспрорта позволит организовать доставку детей из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей, инвалидов в оздоровительные и реабилитационные учреждения.

Ежегодно на базе государственных учреждений обслуживается более 20 000 детей. В том числе детей инвалидов и более 2 500 маломобильных граждан, в том числе инвалидов-колясочников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Маршрут №Т-209 «ЖК «Окский берег» автовокзал Щербинки» стал социальным
Промышленное производство в Нижегородской области выросло на три процента
На двухлетней девочке в Нижегородской области загорелась одежда
Мать-бродяжка из Нижегородской области обязана отработать 300 часов
Нижегородскую область включили в маршрут веломарафона для слабовидящих спортсменов
Среди нижегородцев разыгрывают 15 путевок на двоих в Москву
На Бору 43-летний Отелло убил жену из ревности
53-летняя нижегородка ушла купаться и не вернулась
«Команда правительства» Нижегородской области прошла последний этап отбора кандидатов
В Нижегородской области обнаружили более 31 тонны зараженных нектаринов
Среди нижегородских школьников выберут лучшего лесного пожарного
Территорию легендарного озера Светлояр нижегородцы очистят за два дня
Лучшие нижегородские пчеловоды приедут на Медовый Спас в Арзамас
Ольга Дружинина расскажет нижегородцам про историю российского дизайна
На Ковалихе и Автозаводе поймали четырех наркодельцов
Педагоги России посоревнуются на берегу Навашинского озера
Экспорт продукции нижегородской металлургической отрасли вырос троекратно
29 водителей и три пешехода оштрафованы на Покровке
Девять спортзалов отремонтируют в сельских школах Нижегородской области к 1 сентября
Нижегородская область получит 100 миллионов рублей на покупку 52 комплексов «Цифровой класс»
18 августа на Автозаводе пройдет фестиваль настольных видов спорта
«РусЛайн» запускает новое направление Нижнекамск – Нижний Новгород – Санкт-Петербург
Товарооборот Нижегородской области за первое полугодие 2018 года увеличился на 36,5%
Нижегородская фирма задолжала в бюджет РФ более 114 миллионов рублей налогов
В Нижнем Новгороде из-за антисанитарии закрыли пансионат «Золотые годы»