2018-08-20T10:29:07+03:00
Общество

На двухлетней девочке в Нижегородской области загорелась одежда

Причины происшествия выясняются
Юлия ДАНЧЕНКО
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Вечером в воскресенье 19 августа в службу МЧС поступило сообщение о том, что на двухлетней девочке загорелась одежда.

Страшное происшествие произошло в поселке Дубки Володарского района. Сигнал спасателям поступил в 21.13. К счастью, сама девочка пострадала не сильно. Одежда ребенка сгорела, а она сама получила ожоги второй и третьей степени шести процентов тела. Как рассказали в МЧС по Нижегородской области, госпитализация пострадавшей не потребовалась. Пожарную охрану не вызывали. Причина возгорания одежды у двухлетнего ребенка произошедшего устанавливается.

Всего 19 августа поступило 17 сообщений о пожарах, произошедших в Нижегородской области, один из них зарегистрирован в Нижнем Новгороде. Огнем повреждены пять личных жилых домов, одна квартира, десять строений и два автомобиля. Причиной семи пожаров стало нарушение правил технической эксплуатации и монтажа электрооборудования, шести – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и его неисправность, двух – неисправность механизмов транспортного средства, одного – неосторожное обращение с огнем, причина еще одного пожара устанавливается.

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